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В США раскрыли, чем вызваны санкции против судоходных компаний и танкеров
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Попытки обхода "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть спровоцировали новые санкции Соединенных Штатов против трех судоходных компаний и трех танкеров, заявил... ПРАЙМ, 16.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — ПРАЙМ. Попытки обхода "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть спровоцировали новые санкции Соединенных Штатов против трех судоходных компаний и трех танкеров, заявил госдепартамент.
Ранее минфин США наложил ограничительные меры против фирм зарегистрированных в Либерии, компаний Progress Shipping Company Limited и Gallion Navigation Incorporated, а также фирмы Kazan Shipping Incorporated с регистрацией в ОАЭ. "Заблокированной собственностью" объявлены нефтяные танкеры "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century.
"Сегодня США вводят санкции против трех юридических лиц и объявляют заблокированной собственностью три судна, которые использовали услуги стран из коалиции ценового потолка при перевозке российской нефти, торгуемой дороже ценового потолка", — указал пресс-секретарь госдепартамента Мэттью Миллера.
США и их сторонники установили "ценовой потолок" на поставки нефти из России в 60 долларов за баррель.
Запад усилил антироссийские санкции после начала СВО на Украине. Это привело к повышению цен на бензин и продукты в Европе и США. Москва неоднократно повторяла, что Россия справится с давлением Запада. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.