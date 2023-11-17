МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не справился с прочтением слова с телесуфлера в ходе своего выступления в рамках форума бизнес-лидеров АТЭС, передает агентство РИА Новости. Байден снова назвал Си Цзиньпина "диктатором"

"В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду", — заявил президент США.

Он попытался прочитать слово, но запнулся на первом слоге, что вызвало смех в аудитории. Это не первый раз, когда Байден попадает в неловкое положение — ранее он называл Мишель Обаму вице-президентом, ошибался в произношении фамилии президента России Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также путал между собой государства Ближнего Востока.

Форум АТЭС (Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество) — ведущая международная организация, которая занимается вопросами укрепления экономической интеграции, расширения торговли, усиления экономического роста и увеличения занятости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.