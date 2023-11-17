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Байден не смог прочитать слово на форуме бизнес-лидеров АТЭС
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Американский лидер Джо Байден не справился с прочтением слова с телесуфлера в ходе своего выступления в рамках форума бизнес-лидеров АТЭС, передает агентство РИА Новости. "В этом... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, в мире, сша, атэс, джо байден
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден не справился с прочтением слова с телесуфлера в ходе своего выступления в рамках форума бизнес-лидеров АТЭС, передает агентство РИА Новости.
"В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду", — заявил президент США.
Он попытался прочитать слово, но запнулся на первом слоге, что вызвало смех в аудитории. Это не первый раз, когда Байден попадает в неловкое положение — ранее он называл Мишель Обаму вице-президентом, ошибался в произношении фамилии президента России Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также путал между собой государства Ближнего Востока.
Форум АТЭС (Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество) — ведущая международная организация, которая занимается вопросами укрепления экономической интеграции, расширения торговли, усиления экономического роста и увеличения занятости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.