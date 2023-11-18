МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ рассмотрит вопрос о дополнительных сокращениях поставок нефти на своем ближайшем заседании в ноябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В России назвали планы Дании на российскую нефть пиратством

"После падения цен почти на 20% с конца сентября, на заседании группы в конце этого месяца будет рассматриваться вопрос о дополнительном сокращении поставок нефти", — пишет агентство со слов трех источников в альянсе.

По словам одного из источников, на заседании проанализируют целесообразность введения каких-либо дополнительных мер к существующим ограничениям, другие же источники сообщают, что речь может пойти об увеличении текущих сокращений добычи и поставок нефти на рынок, добавляет Рейтер.

Как уточняет один из источников, причиной обсуждения является возросшая волатильность на нефтяном рынке при сохранении устойчивых фундаментальных факторов для роста.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.