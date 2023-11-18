ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Израиль пошел навстречу США и принял решение поставлять каждые два часа в сектор Газа 140 тысяч литров топлива, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.

Флаг Израиля на улице в Иерусалим

Вашингтон толкает Израиль на жесткие меры, заявил посол

"Согласие, которое дал Израиль 17 ноября на пропуск 140 тысяч литров топлива в Газу каждые 48 часов, последовало за почти двумя неделями давления со стороны США,… включая звонки госсекретаря Энтони Блинкена на этой неделе, который предупреждал о потенциальной гуманитарной катастрофе", — передал телеканал.

Американская администрация дала израильтянам карт-бланш на военную кампанию против палестинского движения ХАМАС, но призывает принять меры к защите гражданского населения сектора Газа.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.