ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Израиль пошел навстречу США и принял решение поставлять каждые два часа в сектор Газа 140 тысяч литров топлива, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента. Вашингтон толкает Израиль на жесткие меры, заявил посол

"Согласие, которое дал Израиль 17 ноября на пропуск 140 тысяч литров топлива в Газу каждые 48 часов, последовало за почти двумя неделями давления со стороны США,… включая звонки госсекретаря Энтони Блинкена на этой неделе, который предупреждал о потенциальной гуманитарной катастрофе", — передал телеканал.

Американская администрация дала израильтянам карт-бланш на военную кампанию против палестинского движения ХАМАС, но призывает принять меры к защите гражданского населения сектора Газа.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.