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США настояли на поставках топлива Израилем сектору Газа, сообщает СМИ
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Израиль пошел навстречу США и принял решение поставлять каждые два часа в сектор Газа 140 тысяч литров топлива, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного... ПРАЙМ, 18.11.2023
новости, в мире, израиль, сша, поставки топлива, сектор газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Израиль пошел навстречу США и принял решение поставлять каждые два часа в сектор Газа 140 тысяч литров топлива, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.
"Согласие, которое дал Израиль 17 ноября на пропуск 140 тысяч литров топлива в Газу каждые 48 часов, последовало за почти двумя неделями давления со стороны США,… включая звонки госсекретаря Энтони Блинкена на этой неделе, который предупреждал о потенциальной гуманитарной катастрофе", — передал телеканал.
Американская администрация дала израильтянам карт-бланш на военную кампанию против палестинского движения ХАМАС, но призывает принять меры к защите гражданского населения сектора Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.