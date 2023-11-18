БУДАПЕШТ, 18 ноя — ПРАЙМ. Брюссель "забивает гвозди в крышку гроба" Евросоюза своей политикой, без кардинальных перемен альянс распадется, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия и Северная Македония согласуют меры против решения Болгарии по газу

"Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем ​​в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей", — отметил Орбан, выступая на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии "Фидес".

Он призвал отказаться от брюссельской модели Европы, так как она неустойчива. При этом, добавил, что если ничего не изменить, на Европейском союзе "можно поставить крест".

Орбан напомнил, что сами европейцы заинтересованы в единстве союза.

"Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым. Евросоюз надо не покидать, а менять, а это возможно только в случае радикальных перемен в Брюсселе", — указал он.

Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт не поддерживает "промывку мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии, все больше проявляющей коммунистические и даже якобинские симптомы".

Венгрия говорит "да" зеленой энергетике и "нет" зеленой идеологии, заключил Орбан.