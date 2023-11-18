МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз тайно финансирует Россию, закупая у нее российский сжиженный природный газ (СПГ), пишет британская газета The Telegraph. Страны Евросоюза нарастили импорт СПГ

«Страны ЕС в этом году втихую профинансировали Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа (СПГ)», — указано в публикации.

Европа заявляла, что откажется от сжиженного газа из России, однако, как указывает газета, количество российских судов с сырьем, идущих в Европу, выросло. Также сообщается, что Россия получает от этого доход в 6,1 миллиарда евро.

Ранее отмечалось, что Европа превратилась в основного потребителя американского сжиженного природного газа. По словам представителя помощника госсекретаря США, Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель СПГ, и страна намерена сохранять этот статус.