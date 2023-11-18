2023-11-18T22:27:00+03:00
2023-11-18T22:40:51+03:00
2023-11-18T22:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231118/842305222.html
ЕС уличили в финансировании России
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский союз тайно финансирует Россию, закупая у нее российский сжиженный природный газ (СПГ), пишет британская газета The Telegraph. «Страны ЕС в этом году втихую... ПРАЙМ, 18.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, в мире, россия, европа, спг
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/91/838339152.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/91/838339152.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/91/838339151.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/91/838339151.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/91/838339139.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83833/91/838339139.jpg
https://1prime.ru/gas/20231117/842300305.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз тайно финансирует Россию, закупая у нее российский сжиженный природный газ (СПГ), пишет британская газета The Telegraph.
«Страны ЕС в этом году втихую профинансировали Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа (СПГ)», — указано в публикации.
Европа заявляла, что откажется от сжиженного газа из России, однако, как указывает газета, количество российских судов с сырьем, идущих в Европу, выросло. Также сообщается, что Россия получает от этого доход в 6,1 миллиарда евро.
Ранее отмечалось, что Европа превратилась в основного потребителя американского сжиженного природного газа. По словам представителя помощника госсекретаря США, Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель СПГ, и страна намерена сохранять этот статус.