МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выглядел растерянным на прошедшей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил экс-президент Дональд Трамп. Байден увидел "огромный прогресс" в конфликтах на Украине и Ближем Востоке

"На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита", — сказал Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова.

"Наш лидер — это тупой человек", — добавил он.

Ранее в Сан-Франциско проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где Байден встречался с Си Цзиньпином.