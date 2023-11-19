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Трамп отметил растерянность Байдена на встрече с Си Цзиньпином
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Президент США Джо Байден выглядел растерянным на прошедшей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил экс-президент Дональд Трамп. "На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, сша, саммит атэс, джо байден, дональд трамп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выглядел растерянным на прошедшей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил экс-президент Дональд Трамп.
"На этой неделе в Сан-Франциско на саммите с Китаем продажный Джо Байден выглядел так, будто совсем не понимает, что происходит, что надо делать. Он встречался с человеком, который выглядел, как кусок гранита", — сказал Трамп на мероприятии сторонников в штате Айова.
"Наш лидер — это тупой человек", — добавил он.
Ранее в Сан-Франциско проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где Байден встречался с Си Цзиньпином.