МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Хочется дождаться анализов не статьи, а ее автора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Байден увидел "огромный прогресс" в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

"Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Байден в своей статье для Washington Post отметил, что конфликты на Украине и в Израиле могут стать "огромным прогрессом" для США.