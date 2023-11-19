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Захарова прокомментировала статью Байдена для Washington Post
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Хочется дождаться анализов не статьи, а ее автора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для... ПРАЙМ, 19.11.2023
новости, в мире, россия, сша, джо байден, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Хочется дождаться анализов не статьи, а ее автора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента США Джо Байдена о прогрессе для Америки из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.
"Прочитала "статью Байдена" про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке "приведут к большому прогрессу". Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но автора. Абсурдный набор несуразиц", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Байден в своей статье для Washington Post отметил, что конфликты на Украине и в Израиле могут стать "огромным прогрессом" для США.