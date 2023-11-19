МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Москва эвакуировала из Газы 558 россиян и членов их семей, 408 из них прибыли в Россию, всего обратились 900 человек, заявили в Министерстве иностранных дел страны. США настояли на поставках топлива Израилем сектору Газа, сообщает СМИ

"Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей)", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что 408 человек уже вернулись в Россию на самолетах МЧС.

Кроме того, в МИД подчеркивают, что обстановка у КПП "Рафах" — сложная, процесс эвакуации иностранцев проходит поэтапно.

О том, что палестинское движение ХАМАС разрешило иностранным гражданам покидать сектор Газа передавало агентство Bloomberg 1 ноября. Первыми из анклава выпустили сотрудников Красного Креста, а также граждан Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.