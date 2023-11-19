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Более 500 россиян эвакуировали из сектора Газа
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Москва эвакуировала из Газы 558 россиян и членов их семей, 408 из них прибыли в Россию, всего обратились 900 человек, заявили в Министерстве иностранных дел страны. "Всего из... ПРАЙМ, 19.11.2023
общество , новости, в мире, россия, сектор газа, эвакуация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Москва эвакуировала из Газы 558 россиян и членов их семей, 408 из них прибыли в Россию, всего обратились 900 человек, заявили в Министерстве иностранных дел страны.
"Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей)", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что 408 человек уже вернулись в Россию на самолетах МЧС.
Кроме того, в МИД подчеркивают, что обстановка у КПП "Рафах" — сложная, процесс эвакуации иностранцев проходит поэтапно.
О том, что палестинское движение ХАМАС разрешило иностранным гражданам покидать сектор Газа передавало агентство Bloomberg 1 ноября. Первыми из анклава выпустили сотрудников Красного Креста, а также граждан Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.