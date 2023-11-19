МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Москва эвакуировала из Газы 558 россиян и членов их семей, 408 из них прибыли в Россию, всего обратились 900 человек, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

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"Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей)", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что 408 человек уже вернулись в Россию на самолетах МЧС.

Кроме того, в МИД подчеркивают, что обстановка у КПП "Рафах" — сложная, процесс эвакуации иностранцев проходит поэтапно.

О том, что палестинское движение ХАМАС разрешило иностранным гражданам покидать сектор Газа передавало агентство Bloomberg 1 ноября. Первыми из анклава выпустили сотрудников Красного Креста, а также граждан Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.