МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до самого низкого уровня за время его пребывания во главе Белого дома, следует из результатов опроса телеканала NBC News. США нужна "свежая кровь" в Белом доме, заявил Шварценеггер

Байден был избран американским лидером в 2020 году. Произнес присягу 20 января 2021 года.

"Рейтинг одобрения Байдена снизился до 40 процентов, поскольку большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и ХАМАС", — свидетельствуют данные телеканала.

Согласно опросу, Байден впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа перед выборами.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. В гонке примут участие, в том числе, Трамп и Байден.