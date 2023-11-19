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Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
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Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до самого низкого уровня за время его пребывания во главе Белого дома, следует из результатов опроса телеканала NBC News... ПРАЙМ, 19.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до самого низкого уровня за время его пребывания во главе Белого дома, следует из результатов опроса телеканала NBC News.
Байден был избран американским лидером в 2020 году. Произнес присягу 20 января 2021 года.
"Рейтинг одобрения Байдена снизился до 40 процентов, поскольку большинство избирателей не поддерживают его подход к внешней политике и конфликту между Израилем и ХАМАС", — свидетельствуют данные телеканала.
Согласно опросу, Байден впервые отстает от экс-президента США Дональда Трампа перед выборами.
Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. В гонке примут участие, в том числе, Трамп и Байден.