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В Кремле прокомментировали развитие отношений России и Аргентины
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Москва поддерживает развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы ждем как раз прояснения по многим... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, в мире, россия, аргентина, дмитрий песков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Москва поддерживает развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной", — отметил Песков.
По заявлению пресс-секретаря президента России, в Москве обратили внимание на высказывания нового аргентинского лидера, однако Кремль сосредоточится на них после инаугурации. "Мы, конечно, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин (Хавьер) Милей делал в ходе предвыборной кампании, но в основном будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он сделает уже после инаугурации", — заключил Песков.
Ранее крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, выиграл выборы на пост главы государства, набрав 86,59 процента голосов.