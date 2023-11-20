МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Москва поддерживает развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Аргентина не вступит в БРИКС, заявила кандидат на пост главы МИД

"Мы ждем как раз прояснения по многим вопросам, которые будут касаться двусторонних отношений. Мы выступаем за дальнейшее развитие наших двусторонних отношений с Аргентиной", — отметил Песков.

По заявлению пресс-секретаря президента России, в Москве обратили внимание на высказывания нового аргентинского лидера, однако Кремль сосредоточится на них после инаугурации. "Мы, конечно, обратили внимание на ряд заявлений, которые господин (Хавьер) Милей делал в ходе предвыборной кампании, но в основном будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он сделает уже после инаугурации", — заключил Песков.

Ранее крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, выиграл выборы на пост главы государства, набрав 86,59 процента голосов.