МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Москва будет продолжать операцию по вывозу россиян из сектора Газа, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Более 500 россиян эвакуировали из сектора Газа

"Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, наших дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан… Работа ведется на ежедневной основе, весьма напряженная. Мы рады, что чуть меньше половины желающих смогли попасть в РФ, процесс этот будет продолжаться. Наши спасатели намерены и дальше работать", — сказал Песков журналистам.

Ранее поступила информация, что спецборт МЧС доставил в Москву 117 россиян и членов их семей. Всего из зоны конфликта вывезли 525 человек.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.