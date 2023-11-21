МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Позиция России по сектору Газа последовательна и носит неконъюнктурный характер, Москва настаивает на разрешении конфликта дипломатическим путем, отметил президент России Владимир Путин. Путин раскрыл цели использования Западом доктрины прав человека

Российский лидер выступил 21 ноября на саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского урегулирования.

"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта, и ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал Путин.

Президент добавил, что гибель множества людей в Газе, а также массовое изгнание населения и гуманитарная катастрофа вызывают обеспокоенность. По его словам, необходимо пресечь расширение конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе.

Кроме того, он положительно отозвался о практике срочного созыва саммитов БРИКС в тех случаях, когда международные вопросы не требуют отлагательств.

По словам главы государства, ситуация в секторе Газа наглядно показывает, что США стремятся монополизировать посреднические функции в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.