Путин: позиция России по Газе последовательна и носит неконъюнктурный характер
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Позиция России по сектору Газа последовательна и носит неконъюнктурный характер, Москва настаивает на разрешении конфликта дипломатическим путем, отметил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выступил 21 ноября на саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского урегулирования.
"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта, и ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал Путин.
Президент добавил, что гибель множества людей в Газе, а также массовое изгнание населения и гуманитарная катастрофа вызывают обеспокоенность. По его словам, необходимо пресечь расширение конфликта и сохранить хрупкий межконфессиональный мир в регионе.
Кроме того, он положительно отозвался о практике срочного созыва саммитов БРИКС в тех случаях, когда международные вопросы не требуют отлагательств.
По словам главы государства, ситуация в секторе Газа наглядно показывает, что США стремятся монополизировать посреднические функции в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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