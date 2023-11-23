МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мыши грызут проводку, препятствуют обеспечению бойцов ВСУ спутниковым Интернетом, пишет издание Japan Times. В Британии раскрыли страны, которые будут виновны в поражении Украины

Командир одного из подразделений, Владимир, рассказал JT, что мыши портят проводку в окопах, атакуют терминалы Интернета Starlink.

"Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы", — отметил боец ВСУ Дмитрий, добавив, что грызуны также испортили свитер, который ему прислала жена.

Журналист Эммануэль Пешо пояснил, что мыши ищут тепло и еду. При этом он добавил, что отдельной проблемой для ВСУ стало опадание листьев. По словам журналистов, российским БПЛА стало легче увидеть сквозь деревья украинские позиции.