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В ВСУ обвинили мышей в проблемах на фронте
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Мыши грызут проводку, препятствуют обеспечению бойцов ВСУ спутниковым Интернетом, пишет издание Japan Times. Командир одного из подразделений, Владимир, рассказал JT, что мыши... ПРАЙМ, 23.11.2023
технологии, новости, в мире, мыши, всу, интернет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мыши грызут проводку, препятствуют обеспечению бойцов ВСУ спутниковым Интернетом, пишет издание Japan Times.
Командир одного из подразделений, Владимир, рассказал JT, что мыши портят проводку в окопах, атакуют терминалы Интернета Starlink.
"Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы", — отметил боец ВСУ Дмитрий, добавив, что грызуны также испортили свитер, который ему прислала жена.
Журналист Эммануэль Пешо пояснил, что мыши ищут тепло и еду. При этом он добавил, что отдельной проблемой для ВСУ стало опадание листьев. По словам журналистов, российским БПЛА стало легче увидеть сквозь деревья украинские позиции.