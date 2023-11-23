АНКАРА, 23 ноя — ПРАЙМ. Турция не устанавливала сроков для одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО и спекуляции на эту тему недопустимы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции. Швеция не выполнила требования для членства в НАТО, заявил Эрдоган

Ранее агентство Reuters сообщило, что Турция предупредила НАТО о невозможности ратифицировать заявку Швеции о членстве в альянсе до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.

"Мы не брали обязательств по каким-либо срокам, вопрос всесторонне рассматривается и обсуждается соответствующим комитетом Великого национального собрания (парламента — ред.). Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган — ред.), последнее слово в этом процессе (одобрения протокола о членстве Швеции в НАТО) будет за парламентом Турции. Спекуляции на этот счет неприемлемы", — отметил собеседник агентства.

Ранее комитет по иностранным делам Великого национального собрания отложил обсуждение законопроекта, связанного с одобрением протокола о вступлении Швеции в альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия уже стала членом альянса, но заявка Швеции пока не получила окончательного одобрения со стороны Венгрии и Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился оказать содействие ратификации заявки Швеции при условии вступления Турции в Евросоюз.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что вопрос вступления Швеции в альянс и вступления Турции в Евросоюз не связаны между собой.