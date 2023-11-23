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Свет погас во время выступления Пашиняна в правительстве
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В Армении во время заседания правительства в здании ненадолго погас свет, что привлекло внимание премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил корреспондент агентства РИА... ПРАЙМ, 23.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕРЕВАН, 23 ноя — ПРАЙМ. В Армении во время заседания правительства в здании ненадолго погас свет, что привлекло внимание премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
По его словам, Пашинян отклонился от темы заседания и обратился к министру территориального управления и инфраструктуры Гнелу Саносяну, отметив проблемы с качеством электроснабжения в стране.
"Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", — заявил премьер.
По словам лидера Армении, качество электроснабжения в Армении в целом недостаточно хорошее и вызывает серьезное беспокойство.