ЕРЕВАН, 23 ноя — ПРАЙМ. В Армении во время заседания правительства в здании ненадолго погас свет, что привлекло внимание премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Армения впервые зафиксировала торговый профицит с Россией

По его словам, Пашинян отклонился от темы заседания и обратился к министру территориального управления и инфраструктуры Гнелу Саносяну, отметив проблемы с качеством электроснабжения в стране.

"Это то, о чем я, господин Саносян, вам говорил в тот день, и сегодня беседовал на эту тему с руководителем администрации (премьера- ред.). Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении и не проявляем последовательности. Сколько можно давать поручений, нельзя же 10 лет давать поручения об одном и то же", — заявил премьер.

По словам лидера Армении, качество электроснабжения в Армении в целом недостаточно хорошее и вызывает серьезное беспокойство.