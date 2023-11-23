2023-11-23T16:47:00+03:00
2023-11-23T17:06:09+03:00
2023-11-23T16:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231123/842357019.html
Польские политики не приехали обсудить правительство с Моравецким
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лидеры парламентских партий Польши не приехали на консультации с Матеушем Моравецким, который формирует новое правительство, передает радиостанция RMF FM. "На сегодня Матеуш... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, в мире, польша, моравецкий, "право и справедливость"
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/58/841315872.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/58/841315872.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/58/841315871.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/58/841315871.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/58/841315859.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/58/841315859.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231017/841996282.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Лидеры парламентских партий Польши не приехали на консультации с Матеушем Моравецким, который формирует новое правительство, передает радиостанция RMF FM.
"На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому", — сказано в сообщении.
Ранее польская оппозиция под руководством бывшего главы Европейского совета Дональда Туска победила на парламентских выборах. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского больше не имеет большинства мандатов в сейме Польши. Тем не менее, партия объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании партия заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Матеуша Моравецкого.
Оппозиция, в свою очередь, перед началом работы парламента подписала коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов сообщила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры бывшего главу Европейского совета Дональда Туска.