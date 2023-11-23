ВАРШАВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Лидеры парламентских партий Польши не приехали на консультации с Матеушем Моравецким, который формирует новое правительство, передает радиостанция RMF FM. Польша расколота. Потеряет ли Украина заклятого друга

"На сегодня Матеуш Моравецкий пригласил лидеров других политических сил для консультаций по формированию нового правительства. Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому", — сказано в сообщении.

Ранее польская оппозиция под руководством бывшего главы Европейского совета Дональда Туска победила на парламентских выборах. Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского больше не имеет большинства мандатов в сейме Польши. Тем не менее, партия объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании партия заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Матеуша Моравецкого.

Оппозиция, в свою очередь, перед началом работы парламента подписала коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов сообщила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры бывшего главу Европейского совета Дональда Туска.