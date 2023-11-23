Фермеры въехали в центр Кишинева на сельхозтехнике, требуя отмену штрафов
КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Протестующие фермеры въехали в столицу Молдавии на 200 единицах сельхозтехники, начав активную фазу протеста, передает корреспондент РИА Новости.
"Нас не пытаются даже услышать, премьер внезапно уехал из города, встречаться с победителем местных выборов в Калараше. Это сейчас важно руководству страны, а не мы. Печально", — пожаловался фермер из Фалештского района Ион Бытка.
Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования: введение моратория на штрафы по долгам производителей зерновых, увеличение финансовой помощи фермерам. Не получив от него ответа, манифестанты решили направиться с техникой в центр города. На их пути встала полиция, потребовав от протестующих освободить проезжую часть.
"Нам отказали в обычном "зеленом коридоре", который мы просили — чтобы было сопровождение полиции, и не возникало хаоса в городе. Полиция спровоцировала потасовку", — сказал журналистам один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев поддержит Украину с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились продлить либерализацию грузоперевозок до конца 2025 года.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
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