КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Протестующие фермеры въехали в столицу Молдавии на 200 единицах сельхозтехники, начав активную фазу протеста, передает корреспондент РИА Новости. Правительство Молдавии сократило выплаты компенсаций гражданам

"Нас не пытаются даже услышать, премьер внезапно уехал из города, встречаться с победителем местных выборов в Калараше. Это сейчас важно руководству страны, а не мы. Печально", — пожаловался фермер из Фалештского района Ион Бытка.

Ранее в четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования: введение моратория на штрафы по долгам производителей зерновых, увеличение финансовой помощи фермерам. Не получив от него ответа, манифестанты решили направиться с техникой в центр города. На их пути встала полиция, потребовав от протестующих освободить проезжую часть.

"Нам отказали в обычном "зеленом коридоре", который мы просили — чтобы было сопровождение полиции, и не возникало хаоса в городе. Полиция спровоцировала потасовку", — сказал журналистам один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Эксперт рассказал о колоссальных потерях молдавских фермеров

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев поддержит Украину с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились продлить либерализацию грузоперевозок до конца 2025 года.

В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.