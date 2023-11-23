БРАТИСЛАВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта Словакии поддерживало восстановление системы разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления ведомства. Польские фермеры с четверга помогут блокировать границу с Украиной

"Министерство транспорта поддержало повторное введение разрешений для украинских перевозчиков. Ведомство утверждает, что похожую позицию занимает и Венгрия, но Европейский союз пока не отступил от существующей договоренности о том, что лицензии не будут требоваться (украинским перевозчикам — прим. ред.) до середины будущего года", — сообщило издание dennikn.sk со ссылкой на словацкий Минтранс.

По данным издания, представители ведомства провели переговоры с Союзом автоперевозчиков Словакии, в ходе которых попросили не блокировать движение на пограничных переходах. Союз автоперевозчиков в свою очередь сообщил, что примет решение по этому вопросу в субботу.

Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной в поддержку польских коллег, требующих восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Словацкие перевозчики заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в ЕК не прислушаются.

Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к КПП на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей.