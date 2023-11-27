2023-11-27T22:45:37+03:00
2023-11-27T22:45:37+03:00
2023-11-27T22:45:37+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231127/842386694.html
Германия выделяет "Укрэнерго" 300 миллионов евро на ремонт
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Германия выделяет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на поддержку ремонта и модернизации энергосетей, заявил посол ФРГ на Украине... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, украина, укрэнерго, ремонт
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232195.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232194.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/21/834232182.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231124/842370408.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Германия выделяет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на поддержку ремонта и модернизации энергосетей, заявил посол ФРГ на Украине Мартин Йегер.
"Основываясь на нашем долгосрочном партнерстве, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на поддержку ремонта и модернизации сетей", — написал Йегер на своей странице в соцсети X.
Ранее в понедельник глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что Украина получит грант размером в 24,5 миллиона евро от правительства Германии на усиление украинской энергосистемы.
Минэнерго Украины неоднократно заявляло, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах тепло-, гидро- и атомной генерации. До начала холодов, как заявляли в "Укрэнерго", планировалось отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.