МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Германия выделяет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на поддержку ремонта и модернизации энергосетей, заявил посол ФРГ на Украине Мартин Йегер. Германия заявила об отмене удержания роста цен на газ и электроэнергию

"Основываясь на нашем долгосрочном партнерстве, Германия предоставляет "Укрэнерго" более 300 миллионов евро на поддержку ремонта и модернизации сетей", — написал Йегер на своей странице в соцсети X.

Ранее в понедельник глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявил, что Украина получит грант размером в 24,5 миллиона евро от правительства Германии на усиление украинской энергосистемы.

Минэнерго Украины неоднократно заявляло, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах тепло-, гидро- и атомной генерации. До начала холодов, как заявляли в "Укрэнерго", планировалось отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.