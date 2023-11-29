СТАМБУЛ, 29 ноя — ПРАЙМ. Пролив Босфор, один из ключевых морских путей мировой торговли, вновь открыт для судоходства после более чем суток непогоды, передает генеральное управление береговой охраны Турции.

Вид на Стамбул, Турция

Турция увеличила прибыль от прохода судов в Босфоре

"Пролив Босфор вновь открыт для судоходства", — заявили в ведомстве.

Кроме того, специалистам удалось снять с мели нефтяной танкер Kadriye Ana под турецким флагом, который в результате шторма прибило к берегу недалеко от района Зейтинбурну в Стамбуле.

Ранее 28 ноября власти Турции решили закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра. Судоходство через Дарданеллы было вновь открыто утром 29 ноября.

Синоптики объявили "желтый" уровень опасности в провинциях Стамбул и Чанаккале из-за сильного ветра, порывы которого могут достигнуть 80 километров в час и предупредили о возможном падении деревьев.

За минувшие десять дней пять сухогрузов сели на мель в Черном море у турецкого побережья из-за шторма, один затонул, а другой раскололся пополам.