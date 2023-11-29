2023-11-29T17:36:31+03:00
2023-11-29T17:36:31+03:00
2023-11-29T17:36:31+03:00
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Босфор вновь открыли для транзита судов
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Пролив Босфор, один из ключевых морских путей мировой торговли, вновь открыт для судоходства после более чем суток непогоды, передает генеральное управление береговой охраны... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, турция, босфор, шторм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 29 ноя — ПРАЙМ. Пролив Босфор, один из ключевых морских путей мировой торговли, вновь открыт для судоходства после более чем суток непогоды, передает генеральное управление береговой охраны Турции.
"Пролив Босфор вновь открыт для судоходства", — заявили в ведомстве.
Кроме того, специалистам удалось снять с мели нефтяной танкер Kadriye Ana под турецким флагом, который в результате шторма прибило к берегу недалеко от района Зейтинбурну в Стамбуле.
Ранее 28 ноября власти Турции решили закрыть пролив Дарданеллы и Босфорский пролив в Стамбуле для транзита судов из-за ураганного ветра. Судоходство через Дарданеллы было вновь открыто утром 29 ноября.
Синоптики объявили "желтый" уровень опасности в провинциях Стамбул и Чанаккале из-за сильного ветра, порывы которого могут достигнуть 80 километров в час и предупредили о возможном падении деревьев.
За минувшие десять дней пять сухогрузов сели на мель в Черном море у турецкого побережья из-за шторма, один затонул, а другой раскололся пополам.