ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Представители Республиканской партии в Палате представителей США намерены официально провести расследование в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену, которое будет вынесено на голосование в течение ближайших недель, пишет The Washington Post. Байден подписал закон о финансировании работы правительства

"Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей в ходе закрытой встречи в среду, что членам в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену", — сказано в статье.

В издании отметили, что подобное решение направлено на усиления давления на Белый дом и повышение внимания к процедуре импичмента со стороны самих республиканских законодателей.

Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США проводит расследование, направленное на выявление причастности американского президента в финансовые операции своих родственников (в частности, своего сына Хантера Байдена), отметили в статье.

Ранее бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Он также призвал главу Белого дома и его команду сотрудничать по делам расследования.