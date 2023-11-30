БУДАПЕШТ, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Скопье заверил, что все поставки газа и нефти из России в Венгрии осуществляются согласно расписанию и так останется впредь, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия выступила против изменений бюджета ЕС и приема Украины

Сийярто отметил, что Будапешт выстраивает внешнюю политику на основе национальных интересов и не приемлет давления извне, поэтому будет продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, как и раньше.

"Что касается поставок природного газа и нефти, мой коллега Сергей Лавров заверил, что Россия и российские компании в полном объеме выполняют и соблюдают заключенные с нами контракты. Все поставки идут по графику, и так и останется", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.

После октябрьской встречи российской и венгерской делегаций в Пекине Сийярто сообщил, что президент России Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую сторону, что Россия выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа в Венгрию, несмотря на решение Болгарии поднять плату за транзит российского газа.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время разбирательства отменить эту меру.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.

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