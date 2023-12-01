МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Переговоры по обмену пленными между Палестиной и Израилем продолжаются на фоне возобновления боевых действий, передает телеканал CNN. ХАМАС выразил готовность освободить пленных израильских мужчин

Перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, истекло в пятницу, 1 декабря, в семь часов утра по местному времени (восемь утра по московскому). ЦАХАЛ позднее сообщал, что палестинское движение нарушило перемирие, и возобновил удары по сектору Газа.

"Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, все еще продолжаются", — рассказал CNN источник.

Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.