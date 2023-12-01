БЕЛГРАД, 1 дек — ПРАЙМ. Белоруссия и Сербия — дружественные страны, сказал президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. В Сербии заявили о популярности сырков "Коровка из Кореновки"

"Я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, критикующие все, не знают, какие санкции вы вводили и не вводили. Наши две страны — дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для нашей встречи", — заявил Вучич сербским журналистам.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, проводимой правительством Сербии в отношении Белоруссии, хотят ли они сотрудничать или "вилять хвостом". Тогда же Минск направил в Белград нового посла, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский.

Всемирный климатический саммит открылся в Дубае и является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.