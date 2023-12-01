2023-12-01T15:21:10+03:00
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2023
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Президент Сербии рассказал об отношениях с Белоруссией
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Белоруссия и Сербия — дружественные страны, сказал президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае. "Я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии,... ПРАЙМ, 01.12.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЛГРАД, 1 дек — ПРАЙМ. Белоруссия и Сербия — дружественные страны, сказал президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае.
"Я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, критикующие все, не знают, какие санкции вы вводили и не вводили. Наши две страны — дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы и в течение следующего года найдем время для нашей встречи", — заявил Вучич сербским журналистам.
В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, проводимой правительством Сербии в отношении Белоруссии, хотят ли они сотрудничать или "вилять хвостом". Тогда же Минск направил в Белград нового посла, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский.
Всемирный климатический саммит открылся в Дубае и является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.