ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. США расширили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера, сообщило американское министерство финансов. В Кремле не сомневались, что санкции против России надолго

Новых фигурантов санкционного списка в Вашингтоне обвинили в попытках обхода "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.

Рестрикции вводятся в отношении HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ. Под санкции попали также нефтяные танкеры под либерийским флагом HS Atlantica, NS Champion и "Виктор Бакаев".

Ранее США заявили, что антироссийские санкции сохранятся на "долгие годы", Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к онцу этого десятилетия.