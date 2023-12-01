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США расширили антироссийские санкции на судоходство
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США расширили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера, сообщило американское министерство финансов. Новых фигурантов санкционного списка в... ПРАЙМ, 01.12.2023
нефть, энергетика, транспорт, бизнес, новости, в мире, санкции, нефть, сша, судоходство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. США расширили антироссийские санкции на три судоходные компании и три нефтяных танкера, сообщило американское министерство финансов.
Новых фигурантов санкционного списка в Вашингтоне обвинили в попытках обхода "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.
Рестрикции вводятся в отношении HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ. Под санкции попали также нефтяные танкеры под либерийским флагом HS Atlantica, NS Champion и "Виктор Бакаев".
Ранее США заявили, что антироссийские санкции сохранятся на "долгие годы", Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от нефти и газа к онцу этого десятилетия.