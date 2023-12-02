ДУБАЙ, 2 дек — ПРАЙМ. Районы на северо-востоке Сирии, находящиеся под контролем США, подвергаются загрязнению из-за примитивных методов переработки нефти, а санкции Запада усугубляют экологические проблемы страны, заявил премьер-министр Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Арнус, выступая на проходящей в Дубае 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28). США профинансируют Зеленый климатический фонд впервые за десять лет

"Воздействие террористической войны усугубляет отрицательное влияние на окружающую среду в Сирии, в том числе значительным ростом уровня загрязнения воздуха в результате террористических актов, захвата и поджога нефтепроводов и скважин, переработкой нефти примитивными методами в районах под американской оккупацией на северо-востоке Сирии, утечками нефти в окружающую среду, загрязнением почвы и части поверхностных и грунтовых вод, сжиганием больших лесных массивов", — отметил Арнус.

Премьер-министр также обвинил Израиль в нарушении международного права в области охраны окружающей среды на оккупированных им сирийских Голанских высотах, где израильская администрация, по словам Арнуса, "выкорчевывает деревья и закапывает опасные отходы, что приводит к ухудшению окружающей среды в этом регионе".

Сирийский премьер указал, что эти вредные последствия для природы Сирии усугубляются односторонними принудительными экономическими мерами в отношении САР со стороны западных стран, когда "в условиях нехватки энергоносителей некоторые люди вынуждены прибегать к вырубке деревьев для отопления, а реализация большого количества финансируемых международным сообществом проектов, направленных на защиту окружающей среды и противодействие изменениям климата, были свернуты из-за санкций".

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. МИД Сирии ранее отмечал, что с 2011 года ущерб, нанесенный сектору нефти и минеральных ресурсов страны, достиг 115 миллиардов долларов США. Дамаск требует от ООН обязать Вашингтон выплатить компенсацию за разграбление природных богатств страны.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.