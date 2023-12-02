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Мировые нефтяные компании примкнули к Хартии о сокращении выбросов
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Полсотни крупнейших нефтяных компаний мира присоединились к представленной на климатической конференции ООН в Дубае Хартии по декарбонизации нефтегазовой промышленности в... ПРАЙМ, 02.12.2023
новости, в мире, нефть, энергетическая хартия, оаэ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУБАЙ, 2 дек — ПРАЙМ. Полсотни крупнейших нефтяных компаний мира присоединились к представленной на климатической конференции ООН в Дубае Хартии по декарбонизации нефтегазовой промышленности в готовности сократить выбросы метана и углекислого газа в атмосферу до нулевого уровня, сообщил президент 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) Султан бен Ахмед аль-Джабер.
"На сегодня 50 компаний, которые добывают более 40% нефти в мире, подписали Хартию декарбонизации нефтегазовой промышленности. Больше половины из них — национальные нефтяные компании", — отметил аль-Джабер. В частности, по его словам, к хартии присоединились такие компании, как саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, американская ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni и нефтяная компания столичного эмирата Абу-Даби ADNOC.
Хартия по сокращению вредных выбросов со стороны предприятий нефтегазовой отрасли (Oil and Gas Decarbonization Charter) была представлена участникам Всемирного климатического саммита в рамках COP-28. Ее участники обязуются сократить выбросы углекислого газа до нуля и метана почти до этого значения к 2030 году.