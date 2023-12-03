МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Киев самостоятельно не сможет нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Москвой, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН. "Единственный вариант". В США раскрыли, что Россия приготовила Украине

"Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом — ред.) технологическом рывке. Когда будет (Украина) обеспечена необходимым количеством орудия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией", — указал Подоляк.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

В российском Минобороны заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.