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В Киеве признали неспособность Украины нарастить военное производство
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Киев самостоятельно не сможет нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Москвой, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью... ПРАЙМ, 03.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Киев самостоятельно не сможет нарастить военное производство, чтобы достичь паритета с Москвой, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН.
"Украина готова дойти до конца, но при совместном (с Западом — ред.) технологическом рывке. Когда будет (Украина) обеспечена необходимым количеством орудия, потому что сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией", — указал Подоляк.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
В российском Минобороны заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.