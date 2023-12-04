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В Польше возмутились вывозом на Украину люксовых авто
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Польские перевозчики высказались против поставок на Украину машин класса люкс и других предметов роскоши, и добавили, что военные грузы они трогать не собираются. Несколько недель... ПРАЙМ, 04.12.2023
авто, бизнес, новости, в мире, украина, польша, авто, граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 4 дек — ПРАЙМ. Польские перевозчики высказались против поставок на Украину машин класса люкс и других предметов роскоши, и добавили, что военные грузы они трогать не собираются.
Несколько недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.
Водитель Цезарий Гринкевич рассказал РИА Новости, что в очереди на украинском направлении стоит множество грузовиков.
"Мы постоянно видим автовозы, загруженные автомобилями класса "люкс", стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около 250 тысяч долларов). На Украину везут и представительские машины такие, как, например, Bentley, Rolls-Royce, и спорткары, как Maserati и Lamborghini", — отметил он.
По словам Гринкевича, обеспечивать себя дорогими вещами и просить денег на фоне конфликта неприлично, вызывает непонимание и возмущение.