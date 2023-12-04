ВАРШАВА, 4 дек — ПРАЙМ. Польские перевозчики высказались против поставок на Украину машин класса люкс и других предметов роскоши, и добавили, что военные грузы они трогать не собираются. Минтранс сообщил об очереди из ста фур на границе с Литвой

Несколько недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.

Водитель Цезарий Гринкевич рассказал РИА Новости, что в очереди на украинском направлении стоит множество грузовиков.

"Мы постоянно видим автовозы, загруженные автомобилями класса "люкс", стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около 250 тысяч долларов). На Украину везут и представительские машины такие, как, например, Bentley, Rolls-Royce, и спорткары, как Maserati и Lamborghini", — отметил он.

По словам Гринкевича, обеспечивать себя дорогими вещами и просить денег на фоне конфликта неприлично, вызывает непонимание и возмущение.