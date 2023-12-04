МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что королевство предпочло бы увидеть сокращение Россией добычи нефти, а не экспорта, но понимает все трудности, он также подчеркнул, что Эр-Рияд доверяет Москве. Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом

"Мы пытались (убедить Россию выбрать сокращение добычи — ред.). Мы также знаем, что России крайне сложно сокращать добычу зимой", — сказал в интервью агентству Блумберг министр, комментируя то, что Россия в рамках ОПЕК+ добровольно сокращает нефтяной экспорт.

"Мы им доверяем. Я искренне верю, что они все делают по правилам", — прокомментировал он прозрачность российских сокращений.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече 30 ноября решили до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия, в свою очередь, продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.