ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Китай намерен рассматривать Евросоюз в качестве ключевого партнера в торгово-экономическом сотрудничестве и приоритета в научно-техническом сотрудничестве, сообщил председатель КНР Цзиньпин. Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай, заявил Титов

Ранее китайский лидер провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.

"(Китай) готов рассматривать Евросоюз как ключевого партнера в торгово-экономическом сотрудничестве, как приоритетного партнера в научно-техническом сотрудничестве, а также как надежного партнера в сотрудничестве в сфере цепочек поставок и производственных цепочек", — приводит слова главы государства МИД Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что экономики КНР и Евросоюза способны эффективно дополнять друг друга, поэтому необходимо укреплять общие интересы. Китайский лидер отметил, что обе стороны должны укреплять взаимодополняющие рынки, капитал и технологические преимущества, способствовать модернизации традиционных и развитию новых отраслей, осваивать новые модели сотрудничества, создавать новые точки роста и совместно работать над оптимизацией промышленных цепочек и цепочек поставок.

В четверг, 7 декабря, в Пекине пройдет 24-й саммит Китай-Евросоюз.