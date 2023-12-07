МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Эскалация палестино-израильского конфликта отрезвила западных политиков, которые надеялись, что США обеспечат им защиту. Об этом написал в статье для журнала "Разведчик" директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Россия победит не только Украину, заявили в США

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Как отметил Нарышкин, деструктивные замысли США и их сателлитов все чаще проваливаются. По его словам, ответственные страны, включая Россию, Индию, Китай, готовы решительно противостоять авантюрам Запада и самостоятельно разрешать кризисы.

Директор СВР добавил, что западные государства осознали неспособность Вашингтона предоставить защиту, диверсифицируют связи.

"В этом плане отрезвляющим примером для многих западных политиков, привыкших делать ставку на особые отношения с Вашингтоном, стало беспрецедентное в XXI веке обострение в зоне палестино-израильского конфликта", — подчеркнул Нарышкин.

В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.