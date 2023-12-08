МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе страны с сектором Газа и Египтом для гуманитарной помощи, передает телеканал NBC. Байден пожертвует Украиной ради Израиля, заявил эксперт

Ранее в четверг, 7 декабря, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отмечал, что еще один контрольно-пропускной пункт могут открыть для проверки гуманитарных грузов.

В данный момент единственным пограничным переходом из Газы в Египет является КПП "Рафах".

"Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" в сторону сектора Газа для досмотра и проверки гуманитарной помощи", — сказал NBC высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, открытие КПП согласовали по запросу Вашингтона.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии.