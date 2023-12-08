АНКАРА, 8 дек — ПРАЙМ. Никто не будет чувствовать безопасность, пока жестокость Израиля в секторе газа не предотвратят, "ящик Пандоры открыт", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Израиль проведет операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишут СМИ

Турецкий лидер в пятницу, 8 декабря, выступил на"TRT World Forum 2023".

"Если мы не сможем предотвратить жестокость Израиля, никто в мире не будет чувствовать себя в безопасности. Потому что "ящик Пандоры" был открыт", — сказал он.

Эрдоган также обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в "пособничестве терроризму", добавив что он и его приспешники будут "судимы и осуждены".

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии. Как подчеркивал глава Минэнерго страны Исраэль Кац подчеркивал, что блокаду анклава снимут только после освобождения пленных.

В конце октября Израиль начал наземную фазу операции в секторе Газа. Город был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.