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"Ящик пандоры" открыт, заявил Эрдоган
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Никто не будет чувствовать безопасность, пока жестокость Израиля в секторе газа не предотвратят, "ящик Пандоры открыт", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий... ПРАЙМ, 08.12.2023
новости, в мире, реджеп тайип эрдоган, израиль, сектор газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 8 дек — ПРАЙМ. Никто не будет чувствовать безопасность, пока жестокость Израиля в секторе газа не предотвратят, "ящик Пандоры открыт", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер в пятницу, 8 декабря, выступил на"TRT World Forum 2023".
"Если мы не сможем предотвратить жестокость Израиля, никто в мире не будет чувствовать себя в безопасности. Потому что "ящик Пандоры" был открыт", — сказал он.
Эрдоган также обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в "пособничестве терроризму", добавив что он и его приспешники будут "судимы и осуждены".
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии. Как подчеркивал глава Минэнерго страны Исраэль Кац подчеркивал, что блокаду анклава снимут только после освобождения пленных.
В конце октября Израиль начал наземную фазу операции в секторе Газа. Город был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.