МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Стоимость оружия возможно вырастет в результате предполагаемого дефицита пороха, сообщает Newsweek, ссылаясь на письмо компании Vista Outdoor. Сосед России хочет разместить у себя американское оружие, пишут СМИ

Vista Outdoor — владелец десятков брендов товаров для спорта и активного отдыха, в том числе продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции — Remington, CCI, Alliant Powder, Federal и Bushnell и др.

«В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены», — отметил вице-президент по продажам Бретт Нельсон.

Дробовики, винтовки, ручные пистолеты и патроны подорожают до семи процентов, отмечает компания.

Vista Outdoor в марте 2022 года пожертвовала Украине миллион патронов, несмотря на то, что в компании уже замечали «хроническую нехватку боеприпасов, вызванную притоком новых стрелков за последние два года, поскольку во время пандемии COVID-19 появилось больше любителей отдыха на свежем воздухе».

На фоне предоставления военной помощи Украине в США и ЕС стали появляться признаки нехватки вооружений. Например, американский президент Джо Байден сказал в июле этого года, объясняя решение отправить Киеву кассетные боеприпасы, что обычные у Украины заканчиваются, а у США их мало. Помимо Украины, США стали оказывать военную помощь Израилю.

В ЕС военные запасы тоже стали истощаться, говорил в декабре прошлого года глава внешнедипломатической службы союза Жозеп Боррель. Конфликт на Украине стал для объединения «тревожным звонком» в отношении «военных возможностей», отметил он. В этом году Брюссель признал, что не сможет предоставить до марта 2024 года Киеву обещанный миллион снарядов из-за их нехватки.

Вашингтон и Европейской союз планируют нарастить производство вооружения.