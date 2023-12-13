ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Хантер Байден в преддверии дачи показаний в Конгрессе заявил, что его отец, президент США Джо Байден, никогда не участвовал в его деловых операциях. СМИ раскрыло, что сильнее всего печалит и злит Байдена

"Мой отец не принимал финансового участия в моем бизнесе ни когда я был практикующим юристом и членом совета директоров Burisma, ни во время моего сотрудничества с китайским частным бизнесменом, ни во время инвестирования как на родине, так и за рубежом", — указал Байден-младший.

Он назвал утверждения об обратном безосновательными, а попытки привлечь американского лидера к юридической ответственности — непорядочными.

Ранее адвокаты Байдена-младшего заявили, что он готов дать показания на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей. Однако глава комитета Джеймс Комер отметил, что публичная дата показаний в Конгрессе не заменит закрытых слушаний.