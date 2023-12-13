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Сын Байдена опроверг причастность отца к своим деловым операциям
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Хантер Байден в преддверии дачи показаний в Конгрессе заявил, что его отец, президент США Джо Байден, никогда не участвовал в его деловых операциях. "Мой отец не принимал... ПРАЙМ, 13.12.2023
новости, в мире, сша, хантер байден, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Хантер Байден в преддверии дачи показаний в Конгрессе заявил, что его отец, президент США Джо Байден, никогда не участвовал в его деловых операциях.
"Мой отец не принимал финансового участия в моем бизнесе ни когда я был практикующим юристом и членом совета директоров Burisma, ни во время моего сотрудничества с китайским частным бизнесменом, ни во время инвестирования как на родине, так и за рубежом", — указал Байден-младший.
Он назвал утверждения об обратном безосновательными, а попытки привлечь американского лидера к юридической ответственности — непорядочными.
Ранее адвокаты Байдена-младшего заявили, что он готов дать показания на публичных слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей. Однако глава комитета Джеймс Комер отметил, что публичная дата показаний в Конгрессе не заменит закрытых слушаний.