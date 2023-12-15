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Словакия сохранила возможность использовать нефть из России, заявил Фицо
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В новом пакете санкций ЕС против России сохранили исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть, заявил в пятницу премьер-министр республики Роберт Фицо. "Мы... ПРАЙМ, 15.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек — ПРАЙМ. В новом пакете санкций ЕС против России сохранили исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть, заявил в пятницу премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Мы одобрили пакет (санкций — прим. ред.), который содержит чрезвычайно важное исключение для нас, это исключение на использование российской нефти для производства", — сказал Фицо журналистам по итогам саммита лидеров стран-членов ЕС.
В начале декабря глава МИД республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия хочет продлить на год исключение российской нефти из санкционного списка Евросоюза.
По словам спикера словацкого парламента Петера Пеллегрини, отсутствие исключения повлечет за собой дестабилизацию поставок нефтепродуктов во всем регионе. Он добавил, что нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft уже инвестировал в технологии, которые должны позволить перейти на использование другого вида нефти, но предприятию еще необходимо время.