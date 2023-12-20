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США назвали "потолок цен" на российскую нефть успехом
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США и их союзники считают "потолок цен" на российскую нефть удачным, заявило американское министерство финансов. Оно поставило себе в заслугу сокращение нефтяных российских... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, в мире, сша, россия, потолок цен на нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. США и их союзники считают "потолок цен" на российскую нефть удачным, заявило американское министерство финансов.
Оно поставило себе в заслугу сокращение нефтяных российских доходов на 32 процента за январь-ноябрь 2023 года при сохранении обеспеченности глобальных рынков.
"За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен… с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов, которые бы в противном случае могли быть использованы для финансирования ее незаконной войны", — указывается в заявлении коалиции ценового потолка.
Ранее США и их сторонники установили "ценовой потолок" на поставки нефти из России в 60 долларов за баррель.
Более того, союзники согласовали ряд нововведений в механизмы исполнения санкции. Они требуют, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российское сырье. Также, участники цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам теперь обязаны делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок.