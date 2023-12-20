ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. США и их союзники считают "потолок цен" на российскую нефть удачным, заявило американское министерство финансов. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

Оно поставило себе в заслугу сокращение нефтяных российских доходов на 32 процента за январь-ноябрь 2023 года при сохранении обеспеченности глобальных рынков.

"За год имплементации ценового потолка на сырую нефть наш подход оказался успешен… с точки зрения поддержания стабильности на энергетических рынках при сокращении российских доходов, которые бы в противном случае могли быть использованы для финансирования ее незаконной войны", — указывается в заявлении коалиции ценового потолка.

Ранее США и их сторонники установили "ценовой потолок" на поставки нефти из России в 60 долларов за баррель.

Более того, союзники согласовали ряд нововведений в механизмы исполнения санкции. Они требуют, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждения от своих контрагентов каждый раз, когда они принимают или отгружают российское сырье. Также, участники цепочки поставок с доступом к дополнительным затратам теперь обязаны делиться ими по запросу со структурами далее по цепочке поставок.