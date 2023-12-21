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Белый дом: США объявят о последнем пакете оружия Украине до конца года
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США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Киеву, новые поставки будут возможны благодаря согласованным конгрессом ассигнованиям, сообщила... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, сша, украина, оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Киеву, новые поставки будут возможны благодаря согласованным конгрессом ассигнованиям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Остается еще один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", — указала она журналистам.
При этом Жан-Пьер не стала комментировать возможность передачи Вашингтоном Киеву оружия после того, как деньги закончатся, но подчеркнула, что будущая поддержка Украины зависит от решения конгресса США.
Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.