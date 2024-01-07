ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Нынешний президент США Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Америку за оставшиеся до президентстких выборов десять месяцев, считает экс-президент страны Дональд Трамп. Трамп пообещал восстановить на планете мир с помощью силы

"Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в Третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну", — заявил он на митинге в штате Айова.

Кроме того, Трамп упомянул сказанные ранее им слова, что он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, он в состоянии ладить с мировыми лидерами.

"Им не нравилось, что я лажу с Путиным. Но мне нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тысячи (единиц — ред.) ядерного оружия", — сказал Трамп, который рассчитывает по итогам предстоящих выборов вернуться в Белый дом.

Более того, себя он назвал единственным кандидатом, которому по силам спасти США.

"При мне в качестве вашего президента у нас не будет Третьей мировой", — пообещал Трамп.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной за сутки.