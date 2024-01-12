МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Немецкие власти дважды проверили местоположение своего экспортного оружия, однако поставленное на Украину, не подвергалось ни единой проверке, сообщило издание Spiegel, ссылаясь на ответ министерства экономики на запрос представителя партии BSW ("Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость") Севима Дагделена. Недосмотрели. Пентагон снова потерял оружие на миллиард долларов

"Федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе… На Украине…являющейся главным получателем немецких вооружений, не проводилось никаких проверок", — указывается в публикации.

Отмечается, что в прошлом году проверки на Тайване и в Кабо-Верде не выявили нарушений. С 2017 года было реализовано немногим больше десятка проверок нахождения экспортного оружия.

Ранее на заседании СБ ООН первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бесконтрольное расползание оружия, поставляемого Западом Украине, угрожает мировой безопасности.