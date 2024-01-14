МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. США нужно усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз президента страны Джо Байдена, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Дорого заплатят". Байден сделал жесткое заявление по украинскому вопросу

"Байден перешел к угрозам в адрес американских граждан: "Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это", — процитировала представитель МИД России слова Байдена.

По словам Захаровой, после похожей угрозы от Байдена в начале 2022 в адрес России через полгода был взорван трубопровод "Северный Поток.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден пообещал, что представители Республиканской партии "дорого заплатят" за нежелание оказывать финансовую помощь Киеву.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее заявил, что Соединенные Штаты больше не могут предоставлять военную помощь Украине в связи с прекращения финансирования.