ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) 14 января якобы атаковали судно с российской нефтью, шедшее через Красное море под флагом Панамы, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CBS. Запад хочет превратить Красное море в "кровавое озеро", заявил Эрдоган

"Один из кораблей, по которым они нанесли удар вчера, было под панамским флагом с российской нефтью", — отметил он.

Кирби добавил, что это судно не имело никакого отношения к Израилю.

США и Великобритания в ночь на пятницу 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море.

Президент США Джо Байден заявил, что без колебаний будет действовать так и в дальнейшем.

С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.