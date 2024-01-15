МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в столько опасное время стал для Польши "подарком с небес", рассказал изданию Rzeczpospolita замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В Польше призвали граждан готовиться к новой волне беженцев с Украины

"Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано", — сказал он.

Шейна добавил, что не хочет повторить ошибку партии "Право и справедливость", которая имеет "безответную любовь к экс-главе Белого дома Дональду Трампу" и которая не хотела признавать победу Байдена на президентских выборах в США в 2020 году.

Ранее заглавы МИД Польши заявлял, что стране нужно быть готовой к принятию новых украинских беженцев, отметив, что это будет тяжелым бременем для государства.