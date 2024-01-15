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В Польше назвали Байдена "подарком с небес"
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Президент США Джо Байден в столько опасное время стал для Польши "подарком с небес", рассказал изданию Rzeczpospolita замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна. "Байден —... ПРАЙМ, 15.01.2024
общество , новости, в мире, сша, польша, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в столько опасное время стал для Польши "подарком с небес", рассказал изданию Rzeczpospolita замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
"Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано", — сказал он.
Шейна добавил, что не хочет повторить ошибку партии "Право и справедливость", которая имеет "безответную любовь к экс-главе Белого дома Дональду Трампу" и которая не хотела признавать победу Байдена на президентских выборах в США в 2020 году.
Ранее заглавы МИД Польши заявлял, что стране нужно быть готовой к принятию новых украинских беженцев, отметив, что это будет тяжелым бременем для государства.