ВАРШАВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак оказался в центре скандала, после того как выяснилось, что он сообщил о фиктивном контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot, пишет издание Onet. Польша резко наращивает производство вооружений, пишет СМИ

Ранее СМИ обнародовали информацию о серьезных технических проблемах и негативных отзывах польских солдат о карабинах Grot в марте 2023 года. После этого Блащак заявил, что Украина уже заключила контракт на их приобретение, так как карабины отличаются высоким качеством.

Согласно заявлению Польской группы вооружений, "ни оружейный завод как производитель, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов Grot". Тем не менее, на вооружении у ВСУ находятся около десяти тысяч карабинов данной модели, которые Киев получил от Варшавы в рамках военной помощи.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД также заявляли, что страны Североатлантического альянса "играют с огнем", снабжая Киев оружием. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.