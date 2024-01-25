ПАРИЖ, 25 янв — ПРАЙМ. Правительство Франции продолжает вводить и поддерживать меры, делающие французских фермеров неконкурентоспособными, заявила глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании республики Марин Ле Пен. Большинство французов поддерживают протесты фермеров, пишет Figaro

На фоне разрастающегося протестного движения фермеров по всей Франции Ле Пен отметила, что у правительства "нет никакого сочувствия к фермерам".

"Если бы правительство действительно хотело поддержать собственных аграриев, оно бы прекратило вводить неприменимые нормы и ставить фермеров в условия невыгодной конкуренции, наращивая объемы импорта продукции, не соответствующей нормам, навязываемым собственным аграриям. Я думаю, что правительство Франции — худший враг фермеров", — заявила она в рамках ежегодного обращения к прессе, которое транслировал телеканал BFMTV.

Ле Пен отметила, что, если бы у властей "было хоть малейшее чувство справедливости, они бы не поддерживали постыдные решения Европарламента, не вернули бы налог на дизель, используемый в сельскохозяйственных целях, и перестали бы голосовать за соглашения о свободной торговле, которые продолжают множиться".

Она указала на то, что Париж прогнулся под слишком жесткие требования экологов в Европарламенте, стремящихся к прекращению любой человеческой активности. Французские фермеры вывалили стог сена в McDonald's, сообщает СМИ

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе крупных городов: Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа.

Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.