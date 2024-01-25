КИШИНЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Молдавия берет на себя риск хранить газ на Украине, поскольку это самое дешевое хранилище, заявил в четверг врио директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире телеканала RliveTV. Оппозиция в Молдавии призвала ввести лимит тарифов на энергоресурсы

"С чисто коммерческой точки зрения на Украине самый дешевый склад в регионе. Мы стараемся иметь разумную цену для потребителей, поэтому пошли на риск и храним газ на Украине", — заявил он.

По его словам, Молдавия также имеет доступ к хранилищам в Румынии и в Австрии, однако цены там в разы выше и транспортировка газа также стоит дороже.

"Склад на Украине находится на границе с Польшей и Словакией, он находится в безопасной зоне, на километровой глубине под землей, единственное, что может случиться, это разрушение наземной инфраструктуры, но она легко восстанавливается и впоследствии можно добывать оттуда газ", — добавил Бынзарь.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".

Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.