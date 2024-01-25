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В Молдавии раскрыли, почему хранят газ на Украине
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Молдавия берет на себя риск хранить газ на Украине, поскольку это самое дешевое хранилище, заявил в четверг врио директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире... ПРАЙМ, 25.01.2024
энергетика, новости, газ, в мире, молдавия, украина, газ, хранилище
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 25 янв — ПРАЙМ. Молдавия берет на себя риск хранить газ на Украине, поскольку это самое дешевое хранилище, заявил в четверг врио директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире телеканала RliveTV.
"С чисто коммерческой точки зрения на Украине самый дешевый склад в регионе. Мы стараемся иметь разумную цену для потребителей, поэтому пошли на риск и храним газ на Украине", — заявил он.
По его словам, Молдавия также имеет доступ к хранилищам в Румынии и в Австрии, однако цены там в разы выше и транспортировка газа также стоит дороже.
"Склад на Украине находится на границе с Польшей и Словакией, он находится в безопасной зоне, на километровой глубине под землей, единственное, что может случиться, это разрушение наземной инфраструктуры, но она легко восстанавливается и впоследствии можно добывать оттуда газ", — добавил Бынзарь.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".
Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.