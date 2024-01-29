БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров. Протестующие фермеры заблокировали шоссе вокруг Парижа

"Это может произойти в среду или в четверг", — отмечает издание.

Протесты бельгийских фермеров 28 и 29 января уже привели к заторам на юге страны, а также на подъездах к бельгийской столице.

Бельгийские сельхозпроизводители последовали примеру коллег из Франции и Германии, где такие протесты идут уже несколько недель. Фермеры на тракторах замедляют движение транспорта или останавливают его полностью, перекрывая трассы. 29 января несколько трактористов добрались до Брюсселя.

В минувшую среду около 200 фермеров из Франции и других стран ЕС организовали акцию протеста у здания Европарламента в центре Брюсселя из-за общеевропейской политики, которая, по мнению аграриев, делает невыгодной и убыточной работу небольших фермерских хозяйств. Они утверждают, что из-за постоянно растущих ограничений, связанных с регламентами ЕС, снижается выручка сельхозпроизводителей. Фермеры жалуются, что им сложно конкурировать с импортом более дешевой иностранной продукции, поступающей в ЕС из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.