КИШИНЕВ, 30 янв — ПРАЙМ. Объем внешней помощи для Молдавии будет сокращаться, поскольку кредиторы не готовы бесконечно оказывать помощь, считает бывший министр финансов Тудор Ульяновский. Молдавия подала заявку на присоединение к единой зоне платежей в евро

"Объем внешнего финансирования для Молдовы 2024-2025 уже меньше и будет ниже, чем был в 2023 году. Знаю, что ожидается визит в Молдову делегации МВФ, чтобы подвести баланс режима освоения макрофондов, утвержденных за последние два года на пять лет, есть намерение уменьшить объем помощи — он будет уменьшен из-за снижения цен на газ в сравнении с прошлым годом", — заявил Ульяновский в эфире телеканала N4.

По его словам, власти должны доказать, что они не только будут "стоять с протянутой рукой", но и готовы работать над развитием экономики, привлекать инвесторов.

"Любой кредитор рано или поздно скажет, что уже помог, а теперь нужно работать, потому что помощь не может оказываться бесконечно", — добавил Ульяновский.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.